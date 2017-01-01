Диктант Природа Казахстана

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Казахста́н (каз. Қазақстан [qɑzɑqˈstɑn][11]), официально Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы) — государство, располагающееся в центре Евразии, бо́льшая часть которого относится к Азии, а меньшая — к Европе. Располагается между Каспийским морем, Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией.По площади территории Казахстан занимает 9-е место среди государств мира (2 млн 724,9 тыс. км²), 2-е место среди стран СНГ (после России). Расположение: от восточной окраины дельты Волги, на западе до Алтайских гор на востоке, от Западно-Сибирской равнины и южной оконечности Урала на севере до Тянь-Шаньской горной системы и пустыни Кызылкум на юге страны.природа Природа Казахстана по-своему прекрасна. Она сурова, так как большую часть территории страны составляют пустыни – 164 млн. га (44%) и полупустыни (14%), Всего лишь 26% территории занимают степные территории, и только 5,5% (21 млн. га) – лесные зоны. В центральной части страны находится «желтая степь» - Сары-Арка, а западнее от неё – Тургайское плато. Территория Казахстана настолько огромна, что она захватывает Уральские горы на Западе и Алтай и Тарбагатай на Востоке. На юго-западе располагается Плато Устюрт и побережье Каспийского моря. Восточная часть Казахстана упирается в северный Тянь-Шань.Климат в республике большей частью резко континентальный. На юге температура летом достигает + 49 градусов, а на севере зимой может опуститься до -57 градусов. При этом погода в пустыне часто изменчива и непостоянна, днём жарко, а ночью дуют северные ветра, которые приносят с собой холод.)