Сочинение по теме книга ключ знаний
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Сочинение по теме книга ключ знаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга- это ключ знаний. Кто как не книга научит тебя многим хорошим словам ? Кто как не книга отправит тебя в мир фантазий ? Кто как не книга сделает тебя счастливым? Книги надо читать , беречь и хранить в нормальных условиях. Книга- это твой самый лучший друг. Быть всегда начитанным и образованным лишний раз не помешает. Друг, не переставайте читать книги! Давайте не будем деградировать . Читайте книги всегда, чтобы у вас был огромный словарный запас.
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