Составьте и запишите телефонный звонок между двумя пожилыми женщинами, смотрящими одну и ту же мыльную оперу.

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Составьте и запишите телефонный звонок между двумя пожилыми женщинами, смотрящими одну и ту же мыльную оперу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет, Галя -Привет, Света -Как дела? Как внуки? -Отлично, старший уже в школу пошел, а младшая в садике. Как там Ваня?  -Отлично, на работе. Как тебе новая серия?  -Отлииииично, я просто в шоке, что Миринда не мама Карлоса!!! -Дааааа, хотя я с первой серии знала что так и будет. -А что ты думаешь про отношения Маркуса и Гризельды? -Мне не нравится эта пара, я бы хотела, чтобы Гризельда вышла замуж за Карлоса. -Дааа, я тоже считаю, что они больше подходят друг другу, он ведь даже делал ей предложения. Но  она предпочла другого... -А ты знаешь, что будет в следующей серии? -Даа, у Катерины наконец то родиться малыш. -Я очень жду эту серию, интересно узнать, кто отец... -Мне кажется, что отец все таки Клаус.  -Нет, не думаю, посмотри анонс к следующей серии. -Что такое анонс? -Анонс, это реклама, старая дура, ладно, пока, внукам привет, созвонимся!
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