Какое наибольшее десятичное число можно записать одной цифрой в шестнадцатеричн??й системе счисления?
Информатика
Какое наибольшее десятичное число можно записать одной цифрой в шестнадцатеричн??й системе счисления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в шестнадцатеричной системе счисления используются 10 цифр и 6 букв.я думаю, что наибольшее десятичное число в в шестнадцатеричной системе счисления -это буква F, которая заменяет число 15.
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