В каких рельефообразующих процессах проявляется закон географической зональнос??и приведите примеры
География
В каких рельефообразующих процессах проявляется закон географической зональнос??и приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эндогенных и экзогенных процессах. Эндогенные процессы - геологические процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах Земли (например: тектонические движения земной коры, магматизм, метаморфизм, сейсмические и тектонические процессы). Главными источниками энергии эндогенных процессов являются тепло и перераспределение материала в недрах Земли по плотности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Пожалуйста помогите!!! А. П. Чехов мальчики Выпиши из текста произведения устаревш??е слова. Объясни их значения.
Английский язык