В каких рельефообразующих процессах проявляется закон географической зональнос??и приведите примеры

География
В каких рельефообразующих процессах проявляется закон географической зональнос??и приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эндогенных и экзогенных процессах. Эндогенные процессы - геологические процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах Земли (например: тектонические движения земной коры, магматизм, метаморфизм, сейсмические и тектонические процессы). Главными источниками энергии эндогенных процессов являются тепло и перераспределение материала в недрах Земли по плотности.
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