Пожалуйста помогите!!! А. П. Чехов мальчики Выпиши из текста произведения устаревш??е слова. Объясни их значения.
Литература
Пожалуйста помогите!!! А. П. Чехов мальчики Выпиши из текста произведения устаревш??е слова. Объясни их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розвальни- особые сани без сидения. Башлык - особый с острым концом головной убор, который одевают на шапку. Сюртук - мужской пиджак в талию. Ан - противопосложное ( = но ) Кухаркин - ребенок кухарки. Кухарка - работница на кухне, которая готовит еду. Верста - единица измерения расстояния ( 1066, 8 метров).
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