Пожалуйста помогите!!! А. П. Чехов мальчики Выпиши из текста произведения устаревш??е слова. Объясни их значения.

Гость: Гость:

Розвальни- особые сани без сидения. Башлык - особый с острым концом головной убор, который одевают на шапку. Сюртук - мужской пиджак в талию. Ан - противопосложное ( = но ) Кухаркин - ребенок кухарки. Кухарка - работница на кухне, которая готовит еду. Верста - единица измерения расстояния ( 1066, 8 метров).