Решите пожалуйста 2a срочно!

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Решите пожалуйста 2a срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)When did you have the best day out? 2)Whe did you go on your out day? 3)With who did you go there? 4)What did you see there? 5)What did you do there? 6)Did you go to a cafe there? 7)What did you eat?
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