Нам задали зделать доклад на тему для чего нужна дисциплина

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Дисциплина – это инструмент и способ достижения своих целей, решения задач, который связан с выходом из зоны комфорта, сопряжен с неприятными ощущениями, т.е. работает в режиме дискомфорта, страдания.Если дисциплина становится привычкой, естественным поведением человека, она позволяет получать удовольствие от выполненных и завершенных дел.Она дает ощущение настоящей свободы, когда человек осознанно выбирает дисциплину в качестве постоянного спутника по жизни. Дисциплина в таком случае выступает защитой от неприятностей, неожиданностей, повышает ощущение самоценности человека.Главное, чтобы дисциплина была в вашей жизни систематическим явлением, а не разовым. Тогда будут и нужные результаты.Дисциплина – еще и основа духовного и личностного роста, так как она помогает совершенствоваться, изменяться, достигать.Разложим ее по полочкам.Она включает в себя всего 4 метода:1. Отсрочка приятного (удовольствия) 2. Принятие ответственности 3. Преданность реальности 4. Сбалансированность поведения Методы достаточно просты и каждый ребенок, к окончанию начальной школы легко овладевает этими навыками. Начинаем с первого пункта – отсрочка удовольствия. Подробнее читайте здесь.P.S. Друзья, посетите главную страницу сайта, почитайте свежие публикации и узнайте, кто вошел в ТОП лучших комментаторов текущего месяца. Для удобства поиска статей воспользуйтесь картой сайта. Благодарю за внимание!