Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 8*30-30:3*5=238 140-80:4*5=600 8*30-30:3*5=0 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=350 Помогите!!!Заранее спасибо!:)

Математика
Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 8*30-30:3*5=238 140-80:4*5=600 8*30-30:3*5=0 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=350 Помогите!!!Заранее спасибо!:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80):4*5=75 (140-(80:4)*5=600 140-80:(4*5)=136 8*30-(30:(3*5)=238 8*30-30:3*5=350
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