Составить словосочетания и предложения со словами Cени, сеней, кружево, множ. круж??ва, Кружев, Ставить,Устанавливать СЛОВОСОЧЕТАНИЕ! а не предложение

Русский язык
Составить словосочетания и предложения со словами Cени, сеней, кружево, множ. круж??ва, Кружев, Ставить,Устанавливать СЛОВОСОЧЕТАНИЕ! а не предложение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про кружева ⬇⬇⬇⬇ Белое Кружево Узорчатые кружева Разных кружев
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