Помогите пожалуйста!подчеркни грамматическую основу,к каким частям речи относят??я главные члены,в каких частях слова находятся орфограммы гласных?Заплакала маленькая лисичка и побежала домой.
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Помогите пожалуйста!подчеркни грамматическую основу,к каким частям речи относят??я главные члены,в каких частях слова находятся орфограммы гласных?Заплакала маленькая лисичка и побежала домой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заплакала(гл) лисичка(сущ.),лисичка(сущ.) побежала(гл).В приставке.
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