СРОЧНО, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!! Какие произведения народного эпоса считаются малыми фольклорными жанрами?
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СРОЧНО, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!! Какие произведения народного эпоса считаются малыми фольклорными жанрами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фольклор делится на две группы — обрядовый и необрядовый. К обрядовому фольклору относятся: календарный фольклор (колядки, масленичные песни, веснянки) , семейный фольклор (семейные рассказы, колыбельные, свадебные песни, причитания) , окказиональный (заговоры, заклички, считалки) . Необрядовый же фольклор делится на четыре группы: фольклорная драма, поэзия, проза и фольклор речевых ситуаций. К фольклорной драме относятся: театр Петрушки, вертепная драма, религиозная драма. К фольклорной поэзии относятся: былина, историческая песня, духовный стих, лирическая песня, баллада, жестокий романс, частушка, детские стихотворные песни (стихотворные пародии) , садистские стишки. Фольклорная проза опять же делится на две группы: сказочную и несказочную. К сказочной прозе относятся: сказка (которая, в свою очередь, бывает четырёх типов: волшебная сказка, сказка о животных, бытовая сказка, кумулятивная сказка) и анекдот. К не сказочной прозе относятся: предание, легенда, быличка, мифологический рассказ, рассказ о сне. К фольклору речевых ситуаций относятся: пословицы, поговорки, благопожелания, проклятия, прозвища, дразнилки, диалоговые граффити, загадки, скороговорки и некоторые другие. Существуют и письменные формы фольклора, такие как письма счастья, граффити, альбомы (например, песенники).
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