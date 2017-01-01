Как делать Сложение и вычитание обыкновенных дробей
Математика
Как делать Сложение и вычитание обыкновенных дробей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. Чтобы сложить дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить их числители, а знаменатель оставить тот же Чтобы выполнить вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, из числителя первой дроби вычитают числитель второй дроби, а знаменатель тот же
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