Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите

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Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите

Автор: Гость