Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите
Русский язык
Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"П!"-а. Проверь в других местах вроде такая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Полупериметр прямоугольника равен 64 см. Большая сторона его равна 44 см. Чему равна меньшая сторона прямоугольника?
Русский язык