Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите

Русский язык
Синтаксические разборы двух предложений.— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чуд??! — сказал он.Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"П!"-а. Проверь в других местах вроде такая
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