1.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: а)(био)сфера,(пол)дня,(полу)к??уг б)(пол)листка,(стерео)звук,(лесо)руб в)(премьер)министр,(пол)ложки,(пол)Москвы 2.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: ...
Русский язык
1.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: а)(био)сфера,(пол)дня,(полу)к??уг б)(пол)листка,(стерео)звук,(лесо)руб в)(премьер)министр,(пол)ложки,(пол)Москвы 2.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через дефис: а)(микро)район,(семи)классник,(пяти)этажка б)(полу)оборот,(био)сфера,(пол)окна в)(диван)кровать,(зоо)парк,(вело)гонки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, в первом ответ :в) А, во втором б)
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