Нужно составить 7-8 предложений где подлежащие будет являться разными частями реч??.Помогите пожалуйста!!!

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Веселый звонок собирает ребятишек на урок (существительное) После уроков я спешу на каток (личное местоимение) Три девицы под окном пряли поздно вечерком (синтаксическое не делимое словосочетание) Жить-Родине служить (неопределенная форма глагола) Встречающие скорый поезд из Москвы вышли на перрон (причастие) К ним стали подходить знакомые, гулящие в саду (прилагательное) И опять идут двенадцать... (числительное)