Халявные баллы. Что такое высота ?
Геометрия
Халявные баллы. Что такое высота ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от земли до определеной точки
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