Придумай историю о том, что произошло между членами твоей семьи или в семье твоих ??накомых. Попробуй сочинить юмористическую историю о чем-либо неожиданном.

Окружающий мир

Придумай историю о том, что произошло между членами твоей семьи или в семье твоих ??накомых. Попробуй сочинить юмористическую историю о чем-либо неожиданном.

Автор: Гость