Синтаксических разбор предложения "Всё люблю без памяти в деревенском стане я, бу??оражит сердце мне в сумерках полей крики перепёлок, дальних звёзд мерцание, ржание стреноденных коней..."
Русский язык
Синтаксических разбор предложения "Всё люблю без памяти в деревенском стане я, бу??оражит сердце мне в сумерках полей крики перепёлок, дальних звёзд мерцание, ржание стреноденных коней..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая грамм. основа люблю я,вторая будоражит крики.
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