Синтаксических разбор предложения "Всё люблю без памяти в деревенском стане я, бу??оражит сердце мне в сумерках полей крики перепёлок, дальних звёзд мерцание, ржание стреноденных коней..."

Русский язык

Синтаксических разбор предложения "Всё люблю без памяти в деревенском стане я, бу??оражит сердце мне в сумерках полей крики перепёлок, дальних звёзд мерцание, ржание стреноденных коней..."

Автор: Гость