Помогите пожалуйста решить задачу, только напишите условие!! Весь путь туристы п??ошли с одинаковой скоростью за 2 дня . в первый день они были в пути 9 часов , а во второй - 6 часов. во второй день они пришли на 15 км меньше...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу, только напишите условие!! Весь путь туристы п??ошли с одинаковой скоростью за 2 дня . в первый день они были в пути 9 часов , а во второй - 6 часов. во второй день они пришли на 15 км меньше , чем в первый . сколько километров пути прошли туристы за два дня?

Автор: Гость