Помогите пожалуйста решить задачу, только напишите условие!! Весь путь туристы п??ошли с одинаковой скоростью за 2 дня . в первый день они были в пути 9 часов , а во второй - 6 часов. во второй день они пришли на 15 км меньше...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу, только напишите условие!! Весь путь туристы п??ошли с одинаковой скоростью за 2 дня . в первый день они были в пути 9 часов , а во второй - 6 часов. во второй день они пришли на 15 км меньше , чем в первый . сколько километров пути прошли туристы за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6 = 3 ( ч ) - 15 км 15:3= 5 ( км/ч )- cкорость 2 туристов. 5*9+5*6=75 ( км )- Прошли они за 2 дня.
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