Обество ведение 10 обобщение

Гость: Гость:

ПУТИ РЕШЕНИЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВМежнациональные конфликты это одни из тех видов конфликтов, для которых невозможно найти стандартного подхода или пути решения, так как для каждого из них существует своя особенность, основа. Мировой опыт показывает, что такие ситуации лучше урегулировать только мирными способами. Так к наиболее известным из них относятся:1. деконсолидация ( разъединение) сил, участвующих в конфликте , которая, как правило, достигается с помощью системы мер, которые позволяют отсечь (например, путем дискредитации в глазах общественности) наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, склонные к компромиссам, переговорам.2. прерыв конфликта - способ, который позволяет расширить действие прагматических подходов к его регулированию, и в результате которого меняется эмоциональный фон конфликта, снижается накал страстей.3. переговорный процесс - способ, для которого существует особые правила. Для того чтобы добиться в нём успеха, необходима прагматизация переговоров, которая состоит в разделении глобальной цели на ряд последовательных задач. Обычно стороны бывают готовы заключить договоренности по жизненно важным потребностям, по поводу которых и устанавливается перемирие: для захоронения погибших, обмена пленными. Затем переходят к наиболее актуальным экономическим, социальным вопросам. Политические вопросы, особенно имеющие символическое значение, откладывают и решают в последнюю очередь. Переговоры должны вестись таким образом, чтобы каждая сторона стремилась найти удовлетворительные ходы не только для себя, но и для партнера. Как говорят конфликтологи, надо сменить модель «выигрыш - проигрыш» на модель «выигрыш- выигрыш». Каждый шаг в переговорном процессе следует закреплять документально.4. участие в переговорах посредников или медиаторов . В особо сложных ситуациях подтверждение законности договоренностям придает участие представителей международных организаций.Урегулирование конфликтов - это всегда сложный процесс, граничащий с искусством. Намного важнее не допускать развития событий, приводящих к конфликтам. Сумма усилий в этом направлении определяется как предупреждение конфликтов. В процессе их регулирования этносоциологи и политологи выступают экспертами для выявления и проверки гипотез о причинах конфликта, для оценки «движущих сил», массовости участия групп при том или другом варианте развития событий, для оценки последствий принимаемых решений. Это