Country people are more peaceful,hardworking and helpful
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Country people are more peaceful,hardworking and helpful
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Гость:
Люди живущие в странах более позитивные трудолюбивые и омогающие
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