Прямоугольный участок земли имеет длину 48 м и ширину 86 м. Чему равен периметр этог?? участка?

Математика

Прямоугольный участок земли имеет длину 48 м и ширину 86 м. Чему равен периметр этог?? участка?

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