Прямоугольный участок земли имеет длину 48 м и ширину 86 м. Чему равен периметр этог?? участка?
Математика
Прямоугольный участок земли имеет длину 48 м и ширину 86 м. Чему равен периметр этог?? участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(48+86)*2=268(см) Ответ - 268м
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