ДАЮ 30 БАЛЛОВ. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите написать письмо на немецком. Нужно ответить ??а 3 вопроса, задать 3 своих вопроса и попрощаться. Объем письма 90-120 слов. Вот само письмо: ...Und ich trenne auch den Müll zu Hause, das ...

(Stadt), den 23 Februar 2016 Liebe(r) ..., danke für deinen interessanten Brief. Leider ist der Umweltschutz in Russland nicht so wie in Deutschland entwickelt. Ich war in Deutschland und habe gesehen, dass es Mülltonnen für Altglas, Altpapier, Biomüll, Sondermüll und Altkleider gibt. Ich habe auch gehört, dass Schadstoffe an bestimmten Tagen zur Mülldeponie oder zu einer mobilen Sammelstelle gebracht werden kann. Verpackungen mit dem grünen Punkt werden in gelben Säcken gesammelt. In Russland gibt es keine Bioprodukte, deshalb habe ich keine Möglichkeit, die zu konsumieren. Wir werfen den Müll nur in eine Mülltonne, deshalb trenne ich den Müll überhaupt nicht. Trotzdem spare ich immer Energie. Ich finde es wichtig, keine Energie und kein Wasser nur so auszugeben. Ich hoffe, dass es eines Tages einen besseren Umweltschutz in Russland gibt. Findest du Bioprodukte gesünder? Was denkst du an den Umweltschutz in der Welt? Was können wir gegen die Menge des Mülls machen? Ich warte auf deine Antwort. Dein(e) ... получилось 167 слов, если это принципиально можешь не писать предложение Ich habe auch gehört, dass ... и предложение после него