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,Розкладіть на множники многочлен: ас2+вс-вс2-ас
Алгебра
,Розкладіть на множники многочлен: ас2+вс-вс2-ас
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C(ac=b)-c(bc-a)=bc(1-c)-ac(1-c)=(bc-ac)(1-c)
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