Напиши аннотацию к произведению Куприна "Завирайка"

Гость: Гость:

Для заядлого охотника жизнь в лесной глуши, кишащей зверьём – предел мечтаний! Но настоящей охоты без хорошей гончей не бывает. Будет ли надёжным и верным помощником двухлетний пёс, купленный у соседки и ни разу не бравший заячий след?