Напиши аннотацию к произведению Куприна "Завирайка"
Литература
Напиши аннотацию к произведению Куприна "Завирайка"
Ответ(ы):
Гость:
Для заядлого охотника жизнь в лесной глуши, кишащей зверьём – предел мечтаний! Но настоящей охоты без хорошей гончей не бывает. Будет ли надёжным и верным помощником двухлетний пёс, купленный у соседки и ни разу не бравший заячий след?
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