Здравствуйте, помогите вычислить. Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной. 6 4/25+2,81-1 3/4; 41,7-8 3/5+2 1/4; 58,75-21 9/10+4 8/25

Математика
Здравствуйте, помогите вычислить. Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной. 6 4/25+2,81-1 3/4; 41,7-8 3/5+2 1/4; 58,75-21 9/10+4 8/25
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Ответ(ы):
Гость:
6 4/25+2,81-1 3/4=6,16+2,81-1,75=7,22;/// 41,7-8 3/5+2 1/4=41,7-8,6+2,25=35,35;/// 58,75-21 9/10+4 8/25=58,75-21,9+4,32=41,17
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