Запишите обыкновенную драбь в вид и деситичной 41,7-8 целых3/5 +2 целых1/4
Математика
Запишите обыкновенную драбь в вид и деситичной 41,7-8 целых3/5 +2 целых1/4
Ответ(ы):
Гость:
41,7-8ц.3/5+2ц.1/4=35,35 1)41,7-8ц.3/5=41ц.7/10-8ц.3/5=417/10-43/5=33ц.1/10 2)33ц.1/10+2ц.1/4=(33+2)+(1/10+1/4)=35ц7/20=35ц35/100=35,35
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