Барыс септігімен тіркесе қолданылатын шылауды табыңыз. А) арқылы В) қатар С) та??ан D) бері E) әрі

Қазақ тiлi

Барыс септігімен тіркесе қолданылатын шылауды табыңыз. А) арқылы В) қатар С) та??ан D) бері E) әрі

Автор: Гость