В чем двухсмысленность предсказания, данного Крёзу? Кому эта двухсмысленность бы??а выгодна?
История
В чем двухсмысленность предсказания, данного Крёзу? Кому эта двухсмысленность бы??а выгодна?
Ответ(ы):
Гость:
Они сказали ему что он сокрушит великое царство - они говорили ему о его же царстве. Так как он проиграл он сокрушил своё "великое" царство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Українська література
Математика
Натуральные числа, которые находятся между десятичными дробями :1) 4,45 и13,01 в порядке убывания 2) 2,003 и 9,1в порядке возростания
Английский язык