В чем двухсмысленность предсказания, данного Крёзу? Кому эта двухсмысленность бы??а выгодна?

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В чем двухсмысленность предсказания, данного Крёзу? Кому эта двухсмысленность бы??а выгодна?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они сказали ему что он сокрушит великое царство - они говорили ему о его же царстве. Так как он проиграл он сокрушил своё "великое" царство.
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