Нужно составить программу на языке Паскаль

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Нужно составить программу на языке Паскаль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) var a, c, x, y: real; begin     c := 0.75;     a := exp(c);     x := a * cos(a + c);     y := sqrt(abs(x)+sqr(ln(sqr(x) + a) / ln(10)));     writeln(y); end. 2) var a, x, y: real; begin     a := 2;     x := ln(1.7 + exp(0.1 * ln(a)));     if (x = 0)     then         y := a;     if (x < 0)     then         y:= sin(a * x) / (a + x);     if (0 < x) and (x < 3)     then         y := sqr(ln(a + x));     if (x >= 3)     then         y := sqrt(ln(x) + sqr(a));     writeln(y); end. 3) var y, c: real;       x : integer; begin     c := 9.13;     x := 2;     for x := 2 to 7 do     begin         y := ln(abs(cos(c)) + ln(x + c)) / ln(10);         writeln(y);     end; end.
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