Нужно составить программу на языке Паскаль

Гость: Гость:

1) var a, c, x, y: real; begin c := 0.75; a := exp(c); x := a * cos(a + c); y := sqrt(abs(x)+sqr(ln(sqr(x) + a) / ln(10))); writeln(y); end. 2) var a, x, y: real; begin a := 2; x := ln(1.7 + exp(0.1 * ln(a))); if (x = 0) then y := a; if (x < 0) then y:= sin(a * x) / (a + x); if (0 < x) and (x < 3) then y := sqr(ln(a + x)); if (x >= 3) then y := sqrt(ln(x) + sqr(a)); writeln(y); end. 3) var y, c: real; x : integer; begin c := 9.13; x := 2; for x := 2 to 7 do begin y := ln(abs(cos(c)) + ln(x + c)) / ln(10); writeln(y); end; end.