Какие эпитеты и сравнения помогают читателям представить внешний облик Герасима , раскрыть его переживания
Литература
Какие эпитеты и сравнения помогают читателям представить внешний облик Герасима , раскрыть его переживания
Ответ(ы):
Гость:
в рассказе многое дает нам представить персонажа. он был высок, силен. как написано -для обычных крепостных он был "великан". 16 вершков росту-почти два метра, и для нашего времени это много.Переживания в начале из-за переезда-сложно передать словами. можно было почувствовать маленький кусочек этого душераздирающего отлучения из дома.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Русский язык
Представьте, что вам нужно описать костюм. Подберите глаголы к данным наречиям та??, чтобы получившиеся словосочетания можно было бы использовать в...
Русский язык