Какие эпитеты и сравнения помогают читателям представить внешний облик Герасима , раскрыть его переживания

Литература
Какие эпитеты и сравнения помогают читателям представить внешний облик Герасима , раскрыть его переживания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
в рассказе многое дает нам представить персонажа. он был высок, силен. как написано -для обычных крепостных он был "великан". 16 вершков росту-почти два метра, и для нашего времени это много.Переживания в начале из-за переезда-сложно передать словами. можно было почувствовать маленький кусочек этого душераздирающего отлучения из дома.

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