Раскройте скобки и упростите вырожение а)-8,3-(-x-8,3) б)-(-a-y)+(a-t) Составь сумму вырож??ний -m+n и -k-n и упростите её. Составь разность вырожений m-a и -a+m-b и упростите её.

Математика

Раскройте скобки и упростите вырожение а)-8,3-(-x-8,3) б)-(-a-y)+(a-t) Составь сумму вырож??ний -m+n и -k-n и упростите её. Составь разность вырожений m-a и -a+m-b и упростите её.

Автор: Гость