Раскройте скобки и упростите вырожение а)-8,3-(-x-8,3) б)-(-a-y)+(a-t) Составь сумму вырож??ний -m+n и -k-n и упростите её. Составь разность вырожений m-a и -a+m-b и упростите её.
Математика
Раскройте скобки и упростите вырожение а)-8,3-(-x-8,3) б)-(-a-y)+(a-t) Составь сумму вырож??ний -m+n и -k-n и упростите её. Составь разность вырожений m-a и -a+m-b и упростите её.
Ответ(ы):
Гость:
А)-8,3-(-x-8,3)=-8,3+х+8,3=х;/// б)-(-a-y)+(a-t)=а+у+а-t=2a+y-t;/// Составь сумму вырожений (-m+n)+(-k-n)=-m+n-k-n=-m-k;/// Составь разность вырожений (m-a)-(-a+m-b)=m-a+a-m+b=b
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