Выделите целую часть из неправильной дроби 9648/25,743/100,767/3
Математика
Выделите целую часть из неправильной дроби 9648/25,743/100,767/3
Ответ(ы):
Гость:
385целлых23/25;7 целлых 43/100;и 255 целлых 2/3
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