Из чего состоит русский народний костюм?

Русский язык
Из чего состоит русский народний костюм?
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Автор: Гость
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Гость:
Из украшений , разных узоров 
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