Почему в слове "возникает" пишется Е? В предложении так: ... предо мной прежде всего ??озникает та жизнь, где ...
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Почему в слове "возникает" пишется Е? В предложении так: ... предо мной прежде всего ??озникает та жизнь, где ...
Ответ(ы):
Гость:
1 спряжение значит пишем е
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