Длина ковра 3 м, а ширина - 1 м 50 см. У Улькяр пядь равна 10 см. Сколько пядей Улькяр составляет длина ковра, ширина ковра? Решите задачу, используя ритмический счёт. Запиши последовательность счёта.

Математика

Длина ковра 3 м, а ширина - 1 м 50 см. У Улькяр пядь равна 10 см. Сколько пядей Улькяр составляет длина ковра, ширина ковра? Решите задачу, используя ритмический счёт. Запиши последовательность счёта.

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