Длина ковра 3 м, а ширина - 1 м 50 см. У Улькяр пядь равна 10 см. Сколько пядей Улькяр составляет длина ковра, ширина ковра? Решите задачу, используя ритмический счёт. Запиши последовательность счёта.
Математика
Длина ковра 3 м, а ширина - 1 м 50 см. У Улькяр пядь равна 10 см. Сколько пядей Улькяр составляет длина ковра, ширина ковра? Решите задачу, используя ритмический счёт. Запиши последовательность счёта.
Ответ(ы):
Гость:
3м=300см 300*=:10=30пядей 1м50см=150см 150:10=15пядей
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