B=F/(I*L) как из этой формулы выразить силу?помогите пож
Физика
B=F/(I*L) как из этой формулы выразить силу?помогите пож
Ответ(ы):
Гость:
Нужно перемножить B, I, L, то есть F=B*I*L
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