Решите неравенство 1/4-y/3gt;1/3-y
Математика
Решите неравенство 1/4-y/3gt;1/3-y
Ответ(ы):
Гость:
-у/3+у>1/3-1/4 2у/3>1/12 2у>1/12*3 у>1/4:2 у>1/8
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