Найти длину и площадь прямоугольника если ширина 1 см, периметр 12 см?
Математика
Найти длину и площадь прямоугольника если ширина 1 см, периметр 12 см?
Ответ(ы):
Гость:
Р=(а+в)*2 12=(а+1)*2 12=2а+2 12-2=2а 10=2а а=10:2 А=5(ширина прямоугльника) S=a*b S=5*1 S=5(площадь прямоугольника)
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