Фермер собрал 3ц.60кг помидоров. четвертую часть помидоров разложил в ящики по 10 кг в каждой. Сколько ящиков он заполнил? сколько килограмм помидоров он не разложил?

Гость: Гость:

360 кг :4=90 кг это четвертая часть помидоров дальше узнаем сколько ящиков нужно 90:10=9 ящиков нужно дальше узнать сколько помидоров не разложил 360 кг -90 кг=270 кг или 2 ц 70кг