Фермер собрал 3ц.60кг помидоров. четвертую часть помидоров разложил в ящики по 10 кг в каждой. Сколько ящиков он заполнил? сколько килограмм помидоров он не разложил?

Математика
Фермер собрал 3ц.60кг помидоров. четвертую часть помидоров разложил в ящики по 10 кг в каждой. Сколько ящиков он заполнил? сколько килограмм помидоров он не разложил?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
360 кг :4=90 кг      это четвертая часть помидоров  дальше узнаем сколько ящиков нужно   90:10=9 ящиков нужно дальше узнать сколько помидоров не разложил 360 кг -90 кг=270 кг или 2 ц 70кг
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