Написати науковий опис крота

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Зовнішність у звичайних кротів типова для колекції. У них подовжене і округле тіло, сильно коротка шия і витягнута морда, приплющена зверху вниз. Носовий хоботок всередині підтримує особлива тонка кістка os praenasale; він закінчується щільною голою платівкою. Кінцівки сильно укорочені і пристосовані для роющего способу життя. Передні лапи мають широкі лопатообразные долоні, вивернуті назовні і озброєні потужними кігтями. Зовнішніх вушних раковин немає. Очі рудиментарні і часто приховані шкірою. Волосяний покрив короткий і густий; забарвлення чорна, чорно-бура, рідше темно-сіра. Зрідка трапляються світлі або плямисті кроти. Линяє кріт до 4 разів в рік. Розміри середні: довжина тіла від 9 до 23 см Довжина хвоста від 1,5 до 3,6 див.