Великий шелковый путь ,путь торговли и дипломатии.

История
Великий шелковый путь ,путь торговли и дипломатии.
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Гость:
Вели́кий Шёлковый путь  караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в  Средние века. В первую очередь, использовался для вывоза  шёлка из  Китая, с чем и связано его название. Путь был проложен во  II веке до н. э., вёл из  Сианя через  Ланьчжоу в  Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через  Турфан, далее пересекалаПамир и шла в  Фергану и  казахские степи, южная — мимо озера  Лоб-Нор по южной окраине пустыни  Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной части) вела в  Бактрию, а оттуда — в  Парфию,  Индию и на  Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Термин введён немецким географом  Рихтгофеном в  1877 году.
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