На чем основоно упровление доминированием
Биология
На чем основоно упровление доминированием
Ответ(ы):
Гость:
Доминантный признак подавляет значение рецессивного; например, ген А определяет красную окраску, ген а - белую; в генотипе Аа ген А подавит действие гена а и получится организм с красной окраской
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