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Х+2.6+(-0.6)+ (-1 2\3)
Математика
Х+2.6+(-0.6)+ (-1 2\3)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х + 2,6 + (-0,6)+(-1 2/3) = = х+ 2,6 - 0,6 - 1 2/3 = =х+ 2 - 1 2/3 = х + 1/3
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