Даю 30 баллов, помогите пожалуйста, очень срочно нужно))) Нужно: описать по плану северный ледовитый океан. 1) указать, между какими материками расположен океан. С какими другими океанами он связан? 2) Как расположен океан отн...

Гость: Гость:

1) Расположен между Евразиейи Северной Америкой. Связан в Беренговом проливе с Тихом океаном, и Атлантическим 2)Северно-Ледовитый океан расположен на севере от экватора,севернее от тропиков,находится в северном полярном круге и пересекает нулевой мередиан на востоке 3) В арктическом и субарктическом