Даю 30 баллов, помогите пожалуйста, очень срочно нужно))) Нужно: описать по плану северный ледовитый океан. 1) указать, между какими материками расположен океан. С какими другими океанами он связан? 2) Как расположен океан отн...
География
Даю 30 баллов, помогите пожалуйста, очень срочно нужно))) Нужно: описать по плану северный ледовитый океан. 1) указать, между какими материками расположен океан. С какими другими океанами он связан? 2) Как расположен океан относительно экватора, тропиков, полярных кругов и нулевого меридиана? 3) В каких климатических поясах расположен океан?
Ответ(ы):
Гость:
1) Расположен между Евразиейи Северной Америкой. Связан в Беренговом проливе с Тихом океаном, и Атлантическим 2)Северно-Ледовитый океан расположен на севере от экватора,севернее от тропиков,находится в северном полярном круге и пересекает нулевой мередиан на востоке 3) В арктическом и субарктическом
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