Три речення з однорідними членами речення будь ласка!!))))
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Три речення з однорідними членами речення будь ласка!!))))
Ответ(ы):
Гость:
На галявині розквітали якскраві волошки,маки,чорнобривці . Сьогодні мене чекає сонячний,вражаючий та хороший день. Рік у рік ,з покоління в покоління точиться боротьба добра і зла.
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