Найди корень каждого из уравнений x*52=624 12*х=276. 2576:х=46
Математика
Найди корень каждого из уравнений x*52=624 12*х=276. 2576:х=46
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