Молчал,молчишь,увидела,подняла,заговорил,засмеялась,размахнулась,стукнула,ответила, нашёл.какой время число род или лицо

Русский язык
Молчал,молчишь,увидела,подняла,заговорил,засмеялась,размахнулась,стукнула,ответила, нашёл.какой время число род или лицо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Молчал-наст. вр.,3 лицо, м.р молчишь-наст. вр., 2 лицо увидела-наст. вр., 3 лицо, ж.р подняла- наст. вр, 3 лицо, ж. р  заговорил-наст. вр, 3 лицо, м. р засмеялась- наст. вр, 3 лицо, ж. р размахнулась- наст. вр, 3 лицо, ж.р стукнула- наст. вр, 3лицо, ж.р ответила-наст. вр, 3 лицо, ж. р нашел-наст. вр, 3 лицо, м.р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу, негашёной извести(СаО), которая получена при обжиге 300г. известня??а с массовой долей примесей 18%!
Ответить
Русский язык
Составьте пожалуйста предложение со слово лес в переносном значении
Ответить
Английский язык
Написать текст во времени to be going to
Ответить
Математика
Что такое линейные уравнения?
Ответить
Алгебра
розкласти многочлен на множники 2а4 - 4а3в +2а2в2
Ответить