Молчал,молчишь,увидела,подняла,заговорил,засмеялась,размахнулась,стукнула,ответила, нашёл.какой время число род или лицо

Гость: Гость:

Молчал-наст. вр.,3 лицо, м.р молчишь-наст. вр., 2 лицо увидела-наст. вр., 3 лицо, ж.р подняла- наст. вр, 3 лицо, ж. р заговорил-наст. вр, 3 лицо, м. р засмеялась- наст. вр, 3 лицо, ж. р размахнулась- наст. вр, 3 лицо, ж.р стукнула- наст. вр, 3лицо, ж.р ответила-наст. вр, 3 лицо, ж. р нашел-наст. вр, 3 лицо, м.р