За 5 м ткани заплатили на2400 р. 60к. больше, чем за 2 м такой же ткани. По какой цене про??авалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 м такой же ткани?

Математика

За 5 м ткани заплатили на2400 р. 60к. больше, чем за 2 м такой же ткани. По какой цене про??авалась ткань? Сколько денег нужно заплатить за 7 м такой же ткани?

Автор: Гость